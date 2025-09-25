Aprevide levantó la sanción y vuelven los hinchas de Aldosivi al Minella: cuándo y dónde se venden las entradas
La buena noticia se conoció este jueves, cuando el organismo de seguridad determinó dejar sin efecto la fecha que le restaba de suspensión y el "tiburón" venderá entradas para el público en general.
Después de dos partidos sólo con socios y sin la utilización de la tribuna popular, Aldosivi volverá a contar con sus hinchas en todo el sector sur del estadio "José María Minella" el sábado a las 14.30 cuando reciba a Argentinos Juniors, por la décima fecha de la Zona 1 del Torneo Clausura.
La Aprevide informó que se bajó una fecha la sanción impuesta luego de los incidentes que se produjeron frente a Newell´s y el club del Puerto organizó la venta de entradas a partir del viernes únicamente en la Tienda Tiburón (Olavarría 2967).
Días, horarios y precios
- Viernes: 10 a 20 horas
- Sábado 10 a 13 horas
Populares: $25.000
Jubilados: $12.000
Menores: $10.000
Plateas: $35.000
