En la casa de la adolescente de 15 años asesinada por narcos, una moto frenó y disparó contra la puerta

El triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo escalofriante, al confirmarse que la familia de una de las víctimas sufrió una brutal amenaza en las últimas horas. La casa familiar en la que vivía Lara Morena Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verri y Brenda del Castillo, fue baleada ayer por la tarde.

Fuentes policiales confirmaron que un motociclista pasó por el frente de la casa en la que vive la familia de la víctima y disparó varias veces. El brutal ataque causó un fuerte pánico en la familia, que todavía intenta procesar el brutal crimen de la adolescente y advirtió rápidamente a la policía sobre el episodio.

La reacción de la madre al ataque sufrido fue inmediata: abandonó una protesta en la que exigía justicia por su hija para hacer la denuncia. Con otros cinco hijos bajo su cuidado, la mujer teme que vuelvan a atacar.

La mujer fue acompañada por la tía de Lara hasta una dependencia policial de la localidad bonaerense de La Tablada, La Matanza, para radicar la denuncia y pedir protección. Ambas le manifestaron a la policía que sienten que la vida de sus familiares corre peligro.

La hermana de Lara fue quien dio a conocer la impactante amenaza que sufrieron. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde también compartió un desgarrador mensaje.