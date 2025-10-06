La mamá de Lara rompió el silencio: "Si hubiesen robado droga, no habrían necesitado ir esa noche a trabajar"

Mientras la Justicia continúa investigando el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, el fiscal Carlos Adrián Arribas afirmó que esta semana será clave para la causa. “Estamos cerca de tener a todas las personas que estuvieron en el hecho detenidas”, aseguró el integrante del Ministerio Público, quien adelantó que podría haber nuevas órdenes de captura.

Estela, la madre de Lara, habló con medios locales sobre los días previos al hallazgo y el dolor por la pérdida de su hija de 15 años. “Tenía la esperanza de que pudiera volver y cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima”, expresó con angustia. Aunque no conocía personalmente a las otras dos chicas, remarcó: “Las tres son víctimas, no vale decir quién llevó a quién. A Lara me la mataron, a Morena y a Brenda también”.

La señora también desmintió la versión que vincula los femicidios con un robo de estupefacientes. “Si hubiesen robado droga, cómo se van a subir por 300 dólares; si hubieran hecho lo que dicen, no hubiesen necesitado irse a trabajar las tres”, declaró, en referencia a la hipótesis que señala a “Pequeño J” como autor intelectual del asesinato. El joven de 20 años se encuentra detenido en Perú, a la espera de su extradición a la Argentina.

La hermana de Lara, Agostina, relató cómo fue el último contacto con la adolescente antes de desaparecer. “Ella me dijo 'pedíme un auto por aplicación' y a las 12 me avisó que no lo iba a necesitar más”, comentó. La familia intentó comunicarse con ella al día siguiente sin éxito, y recién el sábado por la noche radicaron la denuncia. “Yo pensaba que estaba con las chicas, pero no me imaginaba que iban a desaparecer”, lamentó.

Según la autopsia, la más pequeña de las fallecidas murió por un shock hipovolémico producto de múltiples heridas cortantes y punzantes. El informe forense reveló que su cuerpo presentaba signos de violencia extrema, como mordazas, cortes en los dedos y una herida grave en el cuello. Los expertos concluyeron que todas las lesiones fueron infligidas mientras la joven aún estaba con vida.