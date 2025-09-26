Robó una campera en una fiesta y con la tarjeta hizo compras por tres millones de pesos

Horas después de haber sufrido el robo de su campera con documentación, tarjetas y la llave del auto en una fiesta, un hombre descubrió que le habían hecho compras por tres millones de pesos: con los datos aportados por una cámara de seguridad lograron identificar y aprehender a la autora que estaba alojada en un hotel céntrico.

El hombre de 51 años denunció en la comisaría novena lo sucedido y aportó las imágenes de una cámara de seguridad del edificio ubicado en Colón al 800 donde había tenido lugar una fiesta privada.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría novena.

Personal de esa dependencia y del Gabinete técnico operativo de la misma analizaron las imágenes y establecieron la identidad de la autora. En virtud de que al evento se asistía con invitación previa, pudieron establecer que se hospedaba en un hotel en la zona de Belgrano casi Buenos Aires.

En el lugar identificaron a la mujer y dieron intervención a la fiscalía de Delitos Económicos. Fue el fiscal Juan Pablo Lódola quien dispuso la formación de causa por hurto y estafa, aunque no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.