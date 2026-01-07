"La ballena" se suma a la temporada teatral: "Todos nos identificamos con algo"

Este viernes debuta en Mar del Plata "La Ballena" obra de Samuel D. Hunter, con la actuación protagónica de Julio Chávez y dirección de Ricky Pashkus. La pieza, que se presentará en el Teatro Tronador los días viernes y sábado desembarca en la ciudad tras una exitosa temporada en Buenos Aires. Antes del estreno, su director habló con 0223.

"¡Ni Julio ni yo vimos la película!", adelanta el consagrado director a este medio haciendo referencia a la versión cinematográfica protagonizada por Brendan Fraser que le valió un premio Oscar. "Leímos la obra y nos pareció maravillosa, empática. Creo que todos en algún punto nos sentimos identificados con algo", agrega al tiempo que aclara que si bien la pieza consta de un texto fuerte, cargado de temas tabúes y dramatismo tiene su momento de humor.

El elenco de "La Ballena" se completa con Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco. Además, esta excelentísima pieza teatral fue elogiada por el público y la crítica por su profundidad y le dio a Julio Chávez y Laura Oliva la nominación en los premios ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo).

"Con Julio somos hermanos, hablamos todos los días hace más de cincuenta años. Es una persona exigente en su trabajo", reconoce Ricky mientras agrega sobre la dinámica de trabajo que, si bien es el director de la obra, hay momentos en la que se queda escuchando al ex "Farsantes" porque considera que "tiene una mirada universal, que yo respecto y necesito", agrega.

"Es la persona que más admiro, la que más estudia, la que más se prepara, la que va a la profundidad de las cosas. Yo improviso y nosotros nos encontramos a mitad de camino", explica.

En "La ballena", Chávez es Charlie, un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años. Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores.

"La ballena" no es la única pieza que tiene en cartel Pashkus. También dirige esta temporada "Pretty Woman". Consultado sobre como maneja la dirección simultánea de dos piezas que tienen la particularidad de haber sido híper exitosas en la pantalla grande, el director asegura: "Soy consciente de que las obras también son película. En general no hay vinculación entre las películas con las obras teatrales, ni en términos estéticos ni legales. La gente que hace las películas no tiene opinión sobre la obra. Las obras se escribieron luego de la película en todos los casos, salvo La ballena, cuya película se escribió a partir de una obra teatral", cierra.

"La Ballena" se presenta en el teatro Tronador los días viernes y sábado. Las entradas se encuentran en venta por sistema Ticketeck o en la boletería del teatro (Santiago del estero 1746).