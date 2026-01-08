Cha Cha Cha llega en formato teatral: "El humor es química"

Cuando parecía que la temporada de Mar del Plata ya estaba completa y que no habría grandes estrenos inesperados, Alfredo Casero irrumpe con la noticia que nadie veía venir: por primera vez en su carrera, el creador de Cha Cha Cha realizará temporada teatral en la ciudad, con una edición especial de verano pensada exclusivamente para el público marplatense. La llegada de Cha Cha Cha se convierte así en la gran sorpresa de la temporada 2026, el acontecimiento que completa la cartelera cuando muchos ya creían que todo estaba dicho.

Antes del debut de este jueves en el Teatro Enrique Carreras, Alfredo Casero junto a Alacrán visitaron Extra (102.1), la radio y streaming de 0223. "Vamos a hacer once funciones, venimos del Movistar Arena y de un año que fue darle y darle en distintos lugares", dijo Alfredo Casero en un diálogo hilarante con los integrantes de "En una".

En esta línea, Alacrán agregó que los "vaporesianos" marplatenses estaban esperando estas presentaciones. "En Mar del Plata hay mucho vaporesiano que te espera, no van a otra ciudad, esperan que vengas acá", agregó. Es que, efectivamente el convencimiento detrás de este regreso a Mar del Plata se debe, en gran parte, a los esfuerzos de Giuliano Bacchi, quien recogió múltiples mensajes privados, publicaciones en X y comentarios en Instagram de fanáticos que clamaban por Cha Cha Cha en su ciudad.

Cha Cha Cha fue uno de los hitos más influyentes del humor argentino que, con el paso del tiempo se convirtió en un programa de culto y marcó y sigue marcando generaciones. Consultados sobre cómo fue el proceso para llevar el programa de TV al Teatro, Casero explicó que "en la época de la tele, el que no estaba dispuesto a cambiar constantemente se quedaba, Cha cha cha es un colectivo artístico en el que hacíamos lo que queríamos", dijo Casero.

"El humor es química. Tiene que producir una implosión y poder manejarlo y trabajarlo es maravilloso", agregó el comediante al tiempo que recordó que, en la época en la que surgieron personajes entrañables como "Boluda Total" en la pantalla predominaban las mujeres jóvenes que aparecían acompañando a cómicos semidesnudas y eran tratadas como objetos. "Boluda, era otra cosa", dice.

"Queremos que sean las funciones iguales, pero no nos sale", agregó Alacrán mientras explica que, para esta edición de "Cha Cha Cha de verano" pensaron en "hacer todo el show bajo una sombrilla, con patitos inflables, comiendo choclos enmantecados y con un vendedor de barquillos que pasa en segundo plano".

Es que, la edición Verano Mar del Plata no es una réplica del show: es una versión especialmente curada, adaptada para el público reconocido históricamente por su exigencia, memoria teatral y sensibilidad frente al humor inteligente. Casero y su equipo han trabajado en una selección de escenas, ritmos y climas pensados para esta única plaza, combinando el absurdo, la sátira mordaz y la incomodidad característica del universo Cha Cha Cha.

Las funciones se realizarán durante enero de 2026 en el Teatro Enrique Carreras, en una temporada especial de fechas acotadas que, según sus propios creadores, marcará la despedida final y definitiva del espectáculo en su formato teatral. Las entradas se encuentran en venta en el sitio web Tuentrada.com