Aldosivi encontró el reemplazante de Carranza: el ex Boca que llegaría a ocupar el arco del "Tiburón"

Guillermo Farré encontró el arquero que tanto necesitaba para reemplazar al ex capitán y una de las grandes figuras que tuvo su equipo el año pasado.

La dirigencia de Aldosivi reforzó varios puestos que necesitaba el plantel de Guillermo Farré y el próximo en sumarse a la institución sería el reemplazante de Jorge Carranza para ocupar el arco del "Tiburón".

Cabe recordar que además de la salida del experimentado ex capitán, se confirmó que Sebastián Moyano estará de baja por tres meses por una lesión en la rodilla por lo que la institución marplatense deberá incorporar dos jugadores para cubrir el puesto.

En este caso, el jugador formó parte de grandes equipos como Boca Juniors y Atlético Madrid es: Axel Werner. El arquero de 29 años llegaría a la institución marplatense procedente de Rosario Central a préstamo hasta diciembre de este año según informó Germán García Grova.

Werner se sumaría a los otros siete jugadores que arribaron al equipo de Farré en las últimas semanas: Lucas Rodríguez, Esteban Rolón, Alan Sosa, Tomás Fernández, Ignacio Chicco, Franco Leys y Joaquín Novillo.

De todos modos, este no sería el último refuerzo en llegar a Aldosivi ya que aún apuntan a contratar un nuevo zaguero central teniendo en cuenta la baja de Moya de de Néstor Breitembruch.