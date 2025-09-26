Viento, frío, lluvias pero con una tarde de sol: el pronóstico para este finde en Mar del Plata

El reporte del tiempo para este viernes, sábado y domingo en “La Feliz”.

La primavera no quiere aparecer y el último fin de semana de septiembre se despide con mal tiempo aunque con una tarde otoñal que seguramente será disfrutado por los marplatenses y turistas.

Este viernes estará algo soleado, con ráfagas de viento que superarán los 50 km/h, del norte a noreste. La máxima será de 16 grados.

El sábado, por lejos, será el peor día del finde: se esperan lluvias durante toda la jornada, con una baja sensación térmica y un termómetro que apenas alcanzará los 13 grados.

El domingo, habrá recompensa: luego de una mañana algo nublada y ventosa, sale el sol y sube la temperatura –aunque muy poco por la acción del viento sur- a unos dignos 18 grados Celsius.