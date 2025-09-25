¿Y la primavera para cuándo?: el tiempo para este viernes en Mar del Plata

Después de un jueves frío pero soleado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un leve aumento en la temperatura. Sin embargo, será una jornada muy pero muy ventosa.

El viernes comenzará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de alrededor de 6 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el noreste, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado y la temperatura ascenderá a los 10 grados. Por su parte, el viento soplará desde el norte entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

La tarde será ventosa, con una temperatura máxima de 16 grados. El viento mantendrá su dirección pero disminuirá su velocidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo estará mayormente nublado y la temperatura será cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el noreste con una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.