"Queremos justicia y que puedan descansar en paz": Mar del Plata marchó tras el triple crimen de Florencio Varela

Decenas de personas se reunieron este sábado en Luro y Mitre, frente al monumento a San Martín en Mar del Plata, para reclamar justicia en el marco del triple crimen de Florencio Varela.

Milagros vive en Mar del Plata. Es prima de Brenda y Morena. En diálogo con 0223 señaló: "Siento bronca, dolor e impotencia porque eran muy chicas".

"La Policía no actúa y la justicia tampoco. Le piden permiso a un pie para mover el otro", dijo.

La prima de las víctimas agregó: "Siempre se prejuzga a las pibas por la edad, por dónde estaban o qué hacían. Pero nadie pregunta dónde están los padres de los narcos, dónde está la enseñanza del que las mató. Siempre se nos mira a nosotras, nunca a ellos".

La manifestación se llevó adelante a pesar de la lluvia que cayó sobre la ciudad, lo que no impidió que familiares, allegados y vecinos se acercaran para acompañar el pedido y visibilizar la situación.

Con pancartas, fotos de las víctimas y mensajes de apoyo, los presentes reiteraron la necesidad de que el caso no quede impune y que se garantice justicia por Brenda, Morena y Lara, víctimas del crimen que conmocionó al país.