Caliente pero sin mucho juego: Racing e Independiente igualaron sin goles

En el Cilindro de Avellaneda, el clásico entre la "Academia" y el "Rojo" terminó sin goles.

Racing e Independiente igualaron 0-0 sin goles en el partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Presidente Perón.

La Academia comenzó mejor el encuentro, pero poco a poco el Rojo fue tomando protagonismo y emparejó el duelo. La primera clara la tuvo el local en los pies de "Maravilla" Martínez que luego de un choque entre Rey y sus defensores, la pelota le quedó picando, el 9 se tiró para empujarla y la terminó sacando en la línea Freire, el rebote le quedó a Almedra pero el ex Boca remató fuerte y se fue por encima del travesaño.

A los 27 minutos, Ignacio Pussetto abría el marcador para los dirigidos por Gustavo Quinteros con una muy buen definición al primer palo de Cambeses, pero el gol fue anulado por fuera del juego del propio delantero.

Además de estas dos situaciones claras, en los últimos 15 minutos el partido se picó. El duelo entre "Maravilla" y Lomonaco se puso vibrante en el que ambos fueron advertidos por Nicolás Ramírez y hasta el propio jugador de la "Academia" fue amonestado. Además también Zuculini le fue fuerte a Lomonaco con una plancha que podría haber sido revisada por el VAR. Y minutos más tardes todo el banco de suplentes pidió penal de Martirena a Abaldo.

De esta manera finalizó la primera parte con poco juego y mucha fricción como era de esperarse de este clásico en el que ambos necesitan ganar para mejorar su presente en el torneo local.

A los 56 minutos, el "Rojo" tuvo la chance más clara en los pies de Cabral que enfrentó mano a mano a Cambeses y definió de tres dedos pero el arquero le tapo el gol y el rebote le quedó a Montiel que definió pero la sacó en la línea con la cabeza Martirena para evitar el primer tanto del encuentro.

El complemento fue más lo batallado que lo jugado y si bien ambos equipos hicieron cambios para ganarlo ninguno lo consiguió. La última jugada del partido fue un contragolpe ideal para que los de Quinteros se queden con el triunfo pero Galdames definió con el borde externo en el mano a mano con Cambeses y la pelota se fue pegada al palo derecho.

Con este empate, los de Gustavo Costas quedan con 11 puntos en el puesto 12. Mientras que los de Gustavo Quinteros se mantienen en el último lugar con cuatro unidades y aún no pudieron ganar en lo que va del torneo.