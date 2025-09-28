El comunicado oficial del aeroclub de Miramar por el trágico accidente que le costó la vida a una paracaidista

Desde el aeroclub de Miramar expresaron su profundo lamento por el trágico accidente que ocurrió este domingo por la tarde en el que una mujer de 52 años murió luego de que su paracaídas no se abriera y cayera contra el césped.

A través de las redes sociales, la comisión directiva del aeroclub aclaró que no tiene "relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio" ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77.

"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad. Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor", sintetizaron.

Tal como se informó, el accidente sucedió este domingo alrededor de las 14 luego de que no se abriera el paracaídas con el que se había arrojado desde una avioneta que había despegado minutos antes desde el aeródromo local.

La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back y era oriunda de San Ignacio, Misiones. En sus redes sociales se mostraba sobrevolando en avioneta o practicando paracaidismo, un hobby que lamentablemente la llevó a un trágico desenlace.

En el caso interviene el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, quien dispuso secuestrar el arnés y la mochila de paracaídas que llevaba y ordenó realizar la autopsia el próximo lunes.