Identificaron a la mujer que murió tras saltar de una avioneta y no abrirse su paracaídas

Un trágico accidente sufrió Rosana Mabel Back, la mujer de 52 años que este domingo por la tarde había acudido al aeroclub de Miramar para practicar paracaidismo y se encontró con la muerte cuando falló el sistema del artefacto de tela.

El avance de la investigación permitió confirmar la identidad de la mujer que era oriunda de San Ignacio, Misiones. En sus redes sociales se mostraba sobrevolando en avioneta o practicando paracaidismo, un hobby que lamentablemente la llevó a un trágico desenlace.

Tal como se informó, el hecho sucedió alrededor de las 14 en el aeroclub ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77. La víctima se arrojó desde una avioneta, pero no le habría funcionado el sistema de paracaídas y cayó violentamente contra el césped, perdiendo la vida en el acto.

El trágico suceso sucedió en el aeródromo de Miramar. Foto: Imagen ilustrativa.

Personal policial arribó al lugar y constató que Back se encontraba sin vida, por lo que rápidamente se dispuso secuestrar el arnés y la mochila de paracaídas que llevaba, objetos que serán peritados en las próximas horas.

En el caso interviene el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, quien ordenó realizar la autopsia el próximo lunes.

Back participaba de una jornada de saltos con conocidos y era integrante de la Asociación civil paracaidismo de Mar del Plata.