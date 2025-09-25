Golpe a “La banda de Garín”: tras el robo a un supermercado, cayeron sus cuatro integrantes

La policía bonaerense realizó una investigación en La Costa que se extendió hasta el partido de Escobar.

Un supermercado de San Clemente del Tuyú fue escenario de un violento asalto cometido por tres delincuentes armados. Los ladrones redujeron y ataron a los propietarios, un matrimonio de comerciantes de larga trayectoria en la localidad, y sustrajeron dinero cuya suma no fue precisada.

Los asaltantes escaparon en un Peugeot 208 blanco que fue captado por las cámaras municipales. El vehículo fue detectado cuando abandonaba la ciudad hacia ruta 11, lo que activó un operativo cerrojo. En el kilómetro 296 la policía logró interceptarlo y detener a un hombre de 66 años con antecedentes penales. En el auto hallaron un arma de fuego, pasamontañas, precintos y dinero en efectivo.

Una mujer que simuló ser clienta

A partir de ese procedimiento, la DDI Dolores profundizó las tareas investigativas con análisis de cámaras públicas y privadas, levantamiento de rastros en el comercio y en el vehículo, seguimiento de redes sociales y peritajes telefónicos.

Las pesquisas también vincularon a una mujer que había ingresado horas antes al supermercado simulando ser clienta y preguntando sobre el horario de cierre, lo que luego fue interpretado como un trabajo de inteligencia previo al robo.

Además, se realizaron allanamientos en San Clemente y Garín, con colaboración de distintas dependencias policiales, que permitieron detener a otro hombre de 28 años y secuestrar una moto adulterada, además de elementos de interés para la causa.

Resultados de los operativos

El 23 de septiembre se concretaron nuevos allanamientos en domicilios de Garín, donde fueron detenidos un hombre de 40 años –recientemente liberado tras cumplir condena– y una mujer de 27 años.

En los procedimientos se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las utilizadas en el asalto, guantes, pasamontañas, zapatillas y celulares.

A disposición de la justicia

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía N°1 de Mar de Ajó, a cargo de Gustavo Mascioli, y enfrentarán cargos por robo agravado por cometerse en poblado y en banda con uso de arma de fuego.

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre la policía, el Ministerio Público y la Justicia, y no se descartan nuevas medidas procesales en el marco de la investigación.