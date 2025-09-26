Aprehenden a una pareja tras el robo de una motosierra y una garrafa de gas

En la localidad de Madariaga, tras la orden del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Dolores, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de calle 39 entre 2 y 4 en donde se logró recuperar una motosierra marca Husqvarna, un celular marca Motorola, una funda rosa, un comprobante de garrafa social y vestimenta utilizada durante el robo.

Como consecuencia se procedió a la aprehensión de una mujer de 44 años y de un hombre de 36.

Ambos están involucrados en dos hechos, por un lado en el robo de una vivienda de calle Arias al 1200, en donde el propietario denunció que tras ausentarse unas horas, regresó a su hogar y detectó que previo a forzar una ventana de abertura de madera, ingresaron y sustrajeron una garrafa de diez kilos de color rojo y una motosierra marca Husqvarna.

Y por el otro, se los involucra en un hecho por “encubrimiento” ya que durante el allanamiento se logró incautar un celular Motorola y una funda rosa que habían sido denunciados por una vecina como hurtado por un joven que la aprehendida conoce y que había dejado pasar a su casa al baño en calle 29 entre 8 y 12.