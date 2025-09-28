Tras la lluvia, varios días a puro sol: cómo estará el tiempo este lunes

Después de las lluvias del fin de semana, este domingo ya dio algunos indicios de lo que será el tiempo los próximos días y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa mejores condiciones para el transcurso de la semana que abren paso a la ansiada primavera.

De acuerdo al pronóstico extendido del organismo, este lunes será la primera de una serie de jornadas templadas en las que las temperaturas máximas rondarán los 20 grados centígrados.

La última semana de septiembre estará marcada por el dominio de estas altas presiones, lo que significa estabilidad generalizada, cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. En pocas palabras: días ideales de primavera para disfrutar al aire libre.

Aunque para disfrutar de las jornadas a puro sol habrá que esperar al martes: este lunes el cielo estará mayormente cubierto y no se descartan algunos chaparrones durante la noche.

El viento será moderado, rotará del Este al Norte y podría alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.