Alerta amarilla por lluvias: qué dice el pronóstico para este finde en Mar del Plata

Después de un viernes muy ventoso pero soleado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, rige un alerta amarillo por lluvias para este sábado.

La jornada comenzará con lluvias y una temperatura de alrededor de 10 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora desde el noreste, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Durante la mañana se sentirá el alerta, que se extenderá hacia la tarde. En ese momento las lluvias serán fuertes y la temperatura ascenderá a los 11 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero bajará su intensidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Las lluvias fuertes permanecerán hacia la tarde, con una temperatura máxima de 13 grados. El viento continuará soplando desde el noreste a entre 12 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche se esperan lluvias aisladas y la temperatura será cercana a los 10 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el sudoeste con una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Según indicó el organismo, la ciudad y la zona serán afectadas por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.