Cuándo vuelve el sol y sube la temperatura en Mar del Plata

Después del segundo semana consecutivo pasados por agua y con fuertes ráfagas de viento, se hace difícil confiar en la primavera. Pero está presente y la estación quiere instalar su ambiente: durante la semana entrante, las máximas se ubicarán en los 19°.

Respetando la cronología, detallamos lo que se espera para este domingo. Tras la mañana nublada, con el viento restante de la tremenda velocidad que alcanzó en la madrugada, el sol asomará tímidamente por la tarde. De hecho, pasando el mediodía, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica 18°. Hasta que el viento deje de soplar desde el sur, no será la sensación térmica coincidente con lo pronosticado.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

No obstante, a partir del lunes, la rotación hacia el norte traerá vestigios primaverales. SI bien las temperaturas seguirán siendo bajas y, sobre todo, las mínimas (6° el martes y 8°, el miércoles), la presencia del sol mermará el impacto del frío. Todavía resta para que la primavera se afiance, pero en la semana entrante le dejará el ambiente ideal a la próxima. Y que se quede el sol.