Una postal distinta: se hundió una lancha de pesca artesanal en la banquina del Puerto de Mar del Plata

Una lancha de pesca artesanal se hundió el pasado fin de semana en la banquina chica del Puerto de Mar del Plata, afectada por las lluvias y una baja en la marea. El casco se fue a pique y la totalidad de su estructura quedó bajo el agua.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el siniestro se registró este domingo. Se trata de Dalmaceje, una embarcación de fibra de vidrio dedicada a la pesca artesanal y no de una de las históricas lanchitas amarillas como había trascendido inicialmente.

Con apoyo de buzos, este lunes se montó un operativo para reflotar la lancha que se encontraba amarrada sobre un sector del muelle y devolverla a flote.

El Puerto sin su postal de siempre: una lancha apareció hundida en la banquina chica

Así, la banquina de pescadores, que alguna vez supo tener a cientos de lanchitas amarillas como postal, lucía este lunes en una jornada a pleno sol con la Dalmaceje bajo el agua.

Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) también trabajó en el lugar para evitar la dispersión de combustibles y otras sustancias contaminantes, protegiendo así el delicado ecosistema de la zona.