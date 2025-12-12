El consorcio que gestiona el puerto de Quequén tiene director interino

Hay cambios importantes en el consorcio de gestión del puerto de la localidad necochense de Quequén, ya previstos desde hace varias semanas, a partir de la salida de la presidencia de Jimena López, quien asumió como diputada nacional días atrás. En consecuencia de la necesidad de tener una autoridad para que la estación marítima esté plenamente operativa, el directorio se reunió para designar una nueva autoridad, por el momento de carácter transitorio.

La persona designada para cumplir la máxima función en el consorcio es Daniel Carrillo (representante sindical por UATRE), quien recibió el apoyo unánime y será el gerente general del puerto.

Desde la gobernación bonaerense intervinieron para recomendar la designación de un presidente aunque sin avanzar en otros cambios sustanciales.

La sucesión tiene lugar en el marco de momentos claves para la estación portuaria, a partir de la prórroga en las concesiones de las terminales y elevadoras de granos del puerto -un tema que se dilata desde 2024- y del anuncio de una millonaria inversión para crear un complejo industrial pesquero.

En un comunicado sobre el anuncio por la elección de Carrillo, desde el consorio fueron explícitos sobre la normalización en la operatoria de la terminal y explicaron los pasos tomados.

El puerto de Quequén vive tiempos de cambios y otros trascendentales porvenir.

El comunicado del directorio del consorcio del puerto de Quequén

“Tras la renuncia de la expresidenta Jimena López —quien asumió como diputada nacional—, se generó una situación de acefalía que impedía el normal funcionamiento del directorio y el desarrollo de las tareas operativas habituales.

Frente a esta circunstancia, y conforme a lo dispuesto por el reglamento interno, el directorio se autoconvocó de manera excepcional para resolver la conducción transitoria del organismo, tal como prevén las normas vigentes para los casos en los que no exista convocatoria presidencial.

En la sesión realizada, y por decisión unánime, fue designado Mariano Carrillo como presidente interino, asumiendo también de manera temporal las funciones correspondientes a la gerencia general, a fin de garantizar la continuidad administrativa, operativa y técnica del Consorcio mientras dure el proceso de normalización institucional.

Esta definición contó con el respaldo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que —por instrucción del gobernador Axel Kicillof— recomendó formalmente avanzar con la designación de un presidente interino para asegurar la operatoria cotidiana de la unidad portuaria y evitar cualquier parálisis institucional.

El Consorcio de Puerto Quequén reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la estabilidad institucional, garantizando el normal desenvolvimiento de uno de los puertos estratégicos para la producción y el desarrollo de la región”.