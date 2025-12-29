Gran rendimiento del trigo: un embarque de 65.000 toneladas parte con destino a China

Desde hace un par de semanas se desarrollan una serie de embarques de trigo argentino con destino a China, un hito en las relaciones comerciales entre ambos países a partir de tratarse de la primera exportación a granel de ese cereal orientada al mercado asiático en los últimos 30 años. Por estas horas, en el puerto de Quequén, el buque Shandong Fu Yi, operado por la agencia marítima ISA S.A., completará la carga final de 25.800 toneladas antes de iniciar su navegación hacia uno de los mayores países consumidores del mundo.

En primer lugar, según confirmó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, hubo un embarque desde Timbúes en la provincia de Santa Fe, comandado por la empresa COFCO, a mediado de diciembre.

Aunque el mercado de China ya se encontraba abierto y operativo para el trigo argentino desde enero de 2024, la materialización de esta apertura se concreta ahora con los diversos envíos del cereal.

China, productora y compradora de trigo

China, a pesar de su elevada producción de trigo -estable en torno a 130–140 millones de toneladas anuales durante la última década- mantiene niveles de consumo interno aún mayores. Esta brecha dinámica explica su rol creciente como importador: en los últimos años sus compras externas escalaron desde niveles moderados (3–5 millones de toneladas entre 2014 y 2019) hasta picos superiores a 13 millones de toneladas en 2022/23 y 2023/24. Es uno de los principales compradores de trigo del mundo, siendo Australia, Canadá y Francia sus proveedores mayoritarios.

Para Argentina, el mercado chino representa una oportunidad no sólo por su tamaño absoluto, sino porque abrir y consolidar el acceso permitiría a Argentina aumentar su potencial exportador y, al mismo tiempo, fortalecer una estrategia clave: la diversificación de mercados para reducir riesgos y estabilizar los ingresos del complejo triguero.

Muchas toneladas pero bajo rendimiento en dólares

En un contexto donde el agro sigue siendo la principal fuente genuina de divisas, Argentina cerrará el 2025 con una campaña triguera histórica en términos productivos, aunque con un aporte acotado al frente externo.

Según estimaciones oficiales citadas por el IERAL, la producción de trigo en la campaña 2025/26 rondaría los 26,8 millones de toneladas, lo que marcaría el mayor volumen desde que existen registros sistemáticos (1969/70). El hito se explica por rendimientos cercanos a los 40 quintales por hectárea, con una superficie sembrada de 6,8 millones de hectáreas.

Sin embargo, aunque alrededor del 65% de la producción se destinará a la exportación -lo que equivale a unas 17,5 millones de toneladas-, con un precio medio estimado en torno a u$s200 por tonelada para los embarques, el ingreso de divisas por exportaciones de trigo se ubicaría solo en torno a u$s 3.500 millones.