Joya oculta en la Costa Atlántica: el refugio de playas solitarias ideal para desconectar

Costa Chica se posiciona como un destino estratégico para quienes buscan disfrutar de la calma de sus playas y conectarse con la naturaleza en la Costa Atlántica. Este rincón costero, caracterizado por sus costas poco concurridas, invita a los visitantes a realizar largas caminatas, pesca deportiva y avistamiento de aves en un entorno de relax. Su ubicación privilegiada permite un equilibrio perfecto entre la serenidad absoluta y el acceso a servicios, dada su cercanía con Las Toninas.

Para arribar a este balneario desde la Ciudad de Buenos Aires, los turistas cuentan con diversas opciones de transporte, siendo el auto particular una de las más frecuentes. El trayecto implica tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego las Rutas Provinciales 63 y 11, en un viaje que demanda aproximadamente 3 horas y 40 minutos.

Cuenta con un centro pequeño para recorrer.

Cómo llegar a Costa Chica en auto y en micro

Quienes prefieran el transporte público pueden optar por servicios de micro que parten desde la Terminal de Retiro con empresas como Plusmar, El Águila o Sol Bus. El tiempo estimado de viaje es de 4 horas y 15 minutos, llegando habitualmente a la terminal local o a la de Las Toninas, situada a solo 9 kilómetros. Una vez allí, los viajeros pueden tomar un taxi o remis hasta este destino para completar el último tramo del recorrido y comenzar su estadía.

La oferta recreativa de Costa Chica se complementa con los atractivos de su vecina Las Toninas, enriqueciendo la experiencia de la escapada con propuestas comerciales y de ocio. Los visitantes pueden aprovechar la proximidad para conocer el Laberinto Las Toninas o el Parque Temático, ideales para alternar con los días de sol y bicicleta por la costa. Este destino es, en definitiva, el lugar perfecto para disfrutar del mar y la playa con mucha tranquilidad durante cualquier época del año.