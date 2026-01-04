Video: tremendo choque en una esquina del puerto de Mar del Plata

Una preocupante escena generó tensión en la zona del puerto de Mar del Plata. Minutos antes de las 2 de la mañana, un motociclista cayó en el asfalto y quedó sin reacción tras un impacto contra un auto. La velocidad de los vehículos agravó el siniestro.

El hecho ocurrió en Hipólito Bouchard y Marcelo T. de Alvear. La moto venía por esta última calle sentido a Fortunato de la Plaza, mientras que el auto (con "la derecha") llegó a la intersección por Bouchard desde Cerrito a Juramento. En el video se ve el impactante accidente.

La desesperación preocupó a los pocos vecinos que, en la madrugada, escucharon el impacto y salieron a colaborar con el motociclista que se llevó la peor parte. Mientras los minutos pasaban y la ambulancia no llegaba, tampoco la policía, el tiempo se hizo largo y angustiante.

En el barrio le comentaron a 0223 que no es frecuente ver accidentes en la esquina de este caso, pero que era probable que suceda por la velocidad con la que se maneja y la confianza que tienen los conductores pensando que no pasa mucha gente, un tema que cambia en verano con mayor tráfico y sorprende a quienes viajan rápido.