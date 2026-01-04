Video: tremendo choque en una esquina del puerto de Mar del Plata
En la madrugada, un motociclista quedó gravemente herido tras impactar contra un auto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una preocupante escena generó tensión en la zona del puerto de Mar del Plata. Minutos antes de las 2 de la mañana, un motociclista cayó en el asfalto y quedó sin reacción tras un impacto contra un auto. La velocidad de los vehículos agravó el siniestro.
El hecho ocurrió en Hipólito Bouchard y Marcelo T. de Alvear. La moto venía por esta última calle sentido a Fortunato de la Plaza, mientras que el auto (con "la derecha") llegó a la intersección por Bouchard desde Cerrito a Juramento. En el video se ve el impactante accidente.
La desesperación preocupó a los pocos vecinos que, en la madrugada, escucharon el impacto y salieron a colaborar con el motociclista que se llevó la peor parte. Mientras los minutos pasaban y la ambulancia no llegaba, tampoco la policía, el tiempo se hizo largo y angustiante.
En el barrio le comentaron a 0223 que no es frecuente ver accidentes en la esquina de este caso, pero que era probable que suceda por la velocidad con la que se maneja y la confianza que tienen los conductores pensando que no pasa mucha gente, un tema que cambia en verano con mayor tráfico y sorprende a quienes viajan rápido.
Leé también
Temas
Lo más
leído