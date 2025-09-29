Se confirmó el árbitro para el clásico del "morbo" entre Racing y River

Salas y Maravillas se vuelven a encontrar pero con camisetas rivales. Son la atracción del clásico copero.

El clásico copero entre River y Racing, a jugarse el próximo jueves desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito de la ciudad de Rosario. será el primero en el historial profesional de Hernán Mastrángelo. Estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso y Javier Delbarba como cuarto árbitro. Recordemos que en ese certamen no hay VAR.

El hijo del recordado árbitro Carlos Mastrángelo estaba designado para ser el cuarto árbitro en el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente (0-0), pero finalmente fue reemplazado por Daniel Zamora por una decisión de la Asociación del Fútbol Argentino.

El árbitro dirigió al conjunto de Avellaneda en 17 encuentros (nueve triunfos. tres empates y cinco derrotas), mientras que a los de Nuñez lo hizo en 15 oportunidades: (ocho triunfos, tres empates y cuatro derrotas).

El ganador de este cruce jugará las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

