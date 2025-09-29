Pidieron 14 años de prisión para el pastor acusado de explotación laboral

En sintonía con lo que fue el desarrollo de la investigación y el debate que comenzó hace cuatro meses, la fiscal Laura Mazaferri pidió este lunes que se condene al pastor evangélico acusado de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina a catorce años de prisión.

En el cierre de su alocución en el Tribunal Oral Federal, la fiscal también solicitó una remuneración para las víctimas de Roberto Tagliabue de 136 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para tener un centro de rehabilitación.

La actividad se retomará el lunes próximo con el alegato de la defensa del pastor a cargo del abogado penalista Mauricio Varela que desde un primer momento sostuvo que nunca hubieron personas privadas de su libertad y que todos entraban y salían voluntariamente del lugar.

Fue el propio pastor quien en sus declaraciones aclaró que nadie estaba obligado a dar el diezmo y que el dinero no estaba en el lugar donde llevaban adelante las tareas porque era un riesgo que lo manejaran por su problemática de adicciones.

La semana pasada, en el cierre de las testimoniales, el juez federal Roberto Falcone dispuso una inspección en dos inmuebles del barrio Pueyrredon donde supuestamente sucedieron los hechos. Uno de los objetivos por parte de la Justicia fueron la Iglesia El Shaddai, propiedad de la Asociación de Asambleas de Dios, donde además funcionaba un comedor en el que se alimentaban unas 170 personas, y el Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), donde personal policial irrumpió ya que se encuentra tomado hacía un año.

Tras esa inspección, Varela sostuvo sobre su defendido: "Está emocionado por la gente que lo apoya y triste por el proceso que pasó. Lleva tres años y tres meses privado de la libertad. Lo viene sufriendo con su cuerpo. Ahora está esperanzado con que se resuelva, se aclare y se devuelva su buen nombre y honor".

La fiscal Laura Mazzaferri mantiene la hipótesis que ubica a Tagliabué como la persona que acogía a las víctimas en el "hogar" situado frente a su vivienda y los hacía realizar tareas de mantenimiento y limpieza de la iglesia y del hogar, en un almacén y forrajería ubicados en Génova al 8100, además de venta ambulante, “changas” y limpieza en un hogar.