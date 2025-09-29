El dólar oficial tuvo la mayor suba en tres semanas: cómo cerró este lunes

La presión regresa sobre el dólar oficial luego de la breve calma que trajeron tanto los mayores ingresos del agro como el salvataje de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei. La suba lo acomoda al tipo de cambio sobre niveles de hace tres semanas y la divisa referencia en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) cerró a $1.340.

Por su parte, el dólar minorista, en las pizarras del Banco Nación (BNA), finalizó la jornada a $1.330 para la venta y a $1.380 para la compra.

El dólar blue, en tanto, opera a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 6,7%.

El dólar MEP opera a $1.434,02 y la brecha con el dólar oficial es de 7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,64 y la brecha con el dólar oficial es de 9,9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.768. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.454,63.