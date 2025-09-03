Alpine bajó a Franco Colapinto antes de Monza: qué pasó

Colapinto no saldrá a pista en la P1, pero volverá el ruedo a partir de la P2.

La escudería Alpine anunció en un comunicado que Paul Aron tomará el lugar de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia. El piloto argentino volverá a subirse al A525 desde la segunda sesión en adelante para encarar el resto del fin de semana en Monza.

El pilarense afrontará la última cita europea de la temporada, pero este miércoles se confirmó que no estará en pista durante la primera práctica libre del viernes. En esa sesión, su auto será conducido por Paul Aron, piloto de pruebas y reserva de la escudería francesa, quien hará su primera aparición oficial en un Gran Premio con Alpine. Será la tercera FP1 del año para el estonio, aunque la primera con el equipo.

Colapinto recuperará el control del A525 a partir de la segunda práctica libre y continuará con normalidad el resto del fin de semana. Para el argentino, será una nueva oportunidad de medirse en el histórico “Templo de la Velocidad”, escenario de su último compromiso en suelo europeo en este 2025.

Colapinto llega motivado tras lograr su mejor resultado de la temporada en Zandvoort, donde finalizó 11º, a un paso de los puntos: “Fue bueno quedarnos tan cerca de sumar, demuestra nuestro progreso. Aprendimos mucho y espero trasladarlo a lo que viene. Monza es especial porque allí debuté en Fórmula 1 el año pasado y vuelvo ahora con más experiencia. Es un circuito que me gusta y estoy ansioso por salir a pista desde la FP2”, expresó.

