Tremendo incendio de una vivienda: la destrucción fue total

Una familia que dormía tranquilamente en su vivienda de Farro al 900 en el barrio El Casal fue sorprendida por las llamas durante la madrugada de este miércoles.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que para sofocar las llamas fue necesaria una dotación de bomberos del cuartel de Camet y que al llegar al lugar la familia ya se encontraba fuera de la vivienda.

La morada, con tirantearía de madera y chapa metálica, comenzó a arder a la 1:20 de la madrugada y producto de las llamas se consumieron las tres habitaciones y la cocina comedor.

Por estas horas se aguarda el resultado de las pericias que determinarán el origen del siniestro.