Discutieron por la división de los muebles, mató a su ex pareja y la policía lo salvó de que lo linchen los vecinos

Un nuevo femicidio estremeció este martes al país. La víctima, una mujer de 57 años llamada Sandra Norma Sánchez, fue asesinada a puñaladas por su expareja en medio de una discusión por la división de los muebles tras la separación.

“Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, le dijo con frialdad Enzo Manuel Valdovino a los vecinos, mientras la víctima agonizaba tras el ataque.

El femicida no trató de escapar. Se quedó casi inmóvil a pocos metros de la escena del crimen hasta que llegó la policía y lo rescató de la furia de un grupo de vecinos que, conmocionados, intentaron linchar al ahora detenido.

Todo ocurrió en una casa de la calle Rópolo al 6500, en Guaymallén, Mendoza. Valdovino llegó con la excusa de retirar muebles, pero la situación se descontroló en cuestión de minutos.

La discusión escaló rápidamente el nivel de violencia y terminó en tragedia. Sandra recibió un puntazo en la axila izquierda que la dejó al borde de la muerte. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que corrieron a ayudarla. La vieron salir tambaleando y desplomarse a pocos metros de la puerta.

“Perdía mucha sangre por la axila y la boca”, contaron después a los medios locales. Aunque ella no alcanzó a decir ni una palabra, el propio asesino reconoció lo que había hecho ante el asombro de sus vecinos.

Mientras esperaban la ambulancia, que demoró más de media hora, algunos intentaron reanimarla con maniobras de RCP. Sin embargo, los esfuerzos no alcanzaron para evitar el trágico desenlace y la mujer murió en el lugar, frente a la mirada desconsolada de su hija y familiares que se habían acercado.