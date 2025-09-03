Crimen en Las Dalias: pidieron hasta 20 años de prisión para los acusados

En sintonía con la hipótesis inicial de investigación que ubicaba como coautores a los dos acusados de matar a balazos a Juan David Anchoverri en el barrio Las Dalias, el fiscal Alejandro Pelegrinelli le pidió al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que condene a ambos a 18 años de prisión.

Por su parte la abogada Luz Alonso Proto, como representante del particular damnificado, solicitó que Juan José de la Canal (44) y Hernán Mateo Rothen (21) reciban una pena de 20 años de prisión.

Luego de los alegatos de la querella, los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Paula Soulé escucharon los pedidos de las defensas que coincidieron en una primera solicitud de absolución.

El crimen ocurrió en Anchorena al 6300

El abogado Cristian Moix dijo que ambos debían ser absueltos porque fue un caso de legítima defensa y que, en todo caso, se condenara a Roten por exceso en la legítima defensa. Si así no lo consideraban, pidió que se le imponga el mínimo de la pena de 10 años y 8 meses.

A su turno los abogados Agustín Robbio y Martin Bernat pidieron la absolución de Juan José De la Canal y, de manera subaidiaria, el minino de la pena si lo consideran coautor.

Luego de que ambos imputados desistieran de decir unas últimas palabras, el Tribunal paso a un cuarto intermedio hasta el lunes 15 de septiembre cuando, en horas del mediodía, den a conocer su veredicto y sentencia.