Escándalo en Tribunales: un abogado le pegó un cabezazo a otro durante un juicio

Ocurrió este martes durante el juicio por el crimen del barrio Las Dalias.

El juicio por el asesinato de Juan David Anchoverri en el barrio Las Dalias se interrumpió este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 luego de que un abogado defensor cabeceara a otro durante la declaración de un testigo.

El insólito hecho se registró en la sala del entrepiso cuando el abogado Cristian Moix le dió un cabezazo en la frente a Martín Bernat durante el desarrollo de la segunda audiencia. Los profesionales son los abogados de Hernán Mateo Rothen (21 años) y Juan José de la Canal (44), respectivamente, los dos acusados por el crimen.

"No había discusión alguna y en un momento de esa declaración Moix giró hacia Bernat y cuando esté pensó que iba a hablarle, recibió un cabezazo", dijo un testigo de la situación.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el suceso tomó de sorpresa a todas las personas que estaban en la sala ya que se originó durante la declaración de un testigo que era interrogado por el fiscal Alejandro Pellegrinelli y la abogada Luz Alonso Proto, representante del particular damnificado.

El debate se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 compuesto por Facundo Gomez Urso, Pablo Viñas y Paula Soulé. El primero de ellos dispuso pasar a un cuarto intermedio y tras el pedido de disculpas de Moix a Bernat, se retomó la audiencia.

"El Tribunal informará lo sucedido a la Fiscalía General y al Colegio de Abogados, pero no tomará otra decisión que pueda derivar en la anulación del debate", dijeron las fuentes consultadas por este medio.