Locura total en Mar del Plata: viajaban 10 personas en un auto y el conductor estaba borracho

En el marco de los operativos de control y prevención que lleva adelante el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, agentes de Seguridad Vial detectaron una grave infracción que puso en riesgo la vida de quienes circulaban por las rutas.

Las autoridades interceptaron en Mar del Plata un vehículo en el que viajaban diez personas en su interior, entre ellos menores, superando ampliamente la capacidad permitida y sin las condiciones de seguridad necesarias.

Para colmo, el test de alcoholemia al conductor arrojó resultado positivo, por lo que procedieron a labrar el acta correspondiente y a impedir la continuidad de la circulación hasta regularizar la situación.

Boracho y sin licencia

En paralelo, en otro operativo detuvieron en Hudson a un automovilista que circulaba sin licencia y en estado de ebriedad. La prueba confirmó que poseía 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente peligrosa que evidencia el alto riesgo con el que se encontraba manejando.

Al respecto, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, sostuvo: “Cada vez que detectamos un caso de estas características evitamos una tragedia. Manejar alcoholizado o en condiciones irregulares no es una imprudencia menor, es poner en riesgo la vida propia y la de todos los demás”.

Y agregó que los operativos "están en toda la provincia con el objetivo claro de prevenir, concientizar y cuidar a las familias bonaerenses".

Desde la cartera provincial remarcaron que los controles forman parte de la política de Alcohol Cero al Volante, que busca reducir la siniestralidad vial y promover conductas responsables al conducir.