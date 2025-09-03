SUPLEMENTOS
Tiene 15 años y escapó de la policía en una moto robada

Lo atraparon tras una persecución. Se le formó una causa por encubrimiento y quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión de Batán.

La moto fue secuestrada.

3 de Septiembre de 2025 19:21

Por Redacción 0223

Un aviso a la Central de Emergencia 911 que denunció la realización de picadas de motos en la esquina de Colón y Bronzini terminó con el secuestro de un rodado sustraído hace más de tres meses y la aprehensión de un adolescente de 15 años.

Cerca de las  dos de la madrugada personal del Comando de Patrullas comenzó la persecución cuando se dieron a la fuga y en la esquina de Coronel Suárez y Brown recuperaron una de las motos que registraba pedido de secuestro por robo desde el 26 de abril pasado.

Fue trasladado al CEA de Batán.

Con el apoyo de personal de la comisaría duodécima y de la Policía Local lograron interceptar al conductor que escapó a pie en Coronel Suárez y Gascón: al identificarlo confirmaron que era menor y le dieron intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La fiscal Mariana Baqueiro dispuso ordenó que sea trasladado al Centro Especializado de Aprehensión de Batán en el marco de una causa por encubrimiento.

