Repartidores de una aplicación recuperaron tres motos robadas 

El rápido aviso que se dieron repartidores de una aplicación tras el robo que sufrió uno de sus compañeros derivó en una caravana al barrio Libertad donde terminaron recuperado ese rodado y otros dos que habían sido sustraídos previamente.

Dos estaban en un descampado.

Fuentes oficiales señalaron a 0223 que tras el hallazgo de las dos primeras, personal del Comando de Patrullas fue hasta el lugar e hizo las actuaciones de rigor. Son dos motos Honda Wave –con pedido de secuestro de las comisarías cuarta y decimosexta, y otra Honda Tornado sustraída en jurisdicción sexta el miércoles pasado.

Los repartidores señalaron que una tercera moto estaba en una vivienda de calle Colombia entre 11 de septiembre y 3 de febrero. “El lugar fue señalado como refugio de algunos ladrones y es investigado por personal de la comisaría sexta con jurisdicción en la zona”, indicó.

Otro de los rodados sustraídos.

Esa última moto fue retirada del lugar por los repartidores que se comunicaron a través de un grupo de WhatsApp, pero la vivienda estaba vacía al momento del arribo policial.