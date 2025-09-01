Puso a la venta por redes sociales una moto robada cuatro días antes

La difusión a la venta en redes sociales de una moto sustraída hace pocos días antes permitió allanar una vivienda en Estación Chapadmalal donde aprehendieron a un joven de 18 años, recuperaron el rodado y secuestraron un par de prendas de vestir empleadas en el hecho.

La investigación comenzó tras la denuncia que el 27 de agosto hizo un hombre de 31 años que sufrió el robo de su moto Maverick XRT 110 que había dejado estacionada con candando y traba volante en inmediaciones de la Estancia la Quebradita.

Lugar del allanamiento.

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría octava cotejó archivos fílmicos, recabó declaraciones e hizo tareas de campo que permitieron establecer la identidad del supuesto autor. “Al ver que el mismo estaba a la venta por redes sociales establecieron la dirección y pidieron una orden de allanamiento”, explicaron autoridades policiales.

Moto secuestrada.

La medida avalada por la Justicia de Garantías se hizo efectiva el domingo en calle 28 entre 3 y 5 de Estación Chapadmalal donde secuestraron el rodado y dos camperas utilizadas por el autor del hecho al momento de la comisión del mismo.

La fiscal Constanza Mandagarán dispuso la formación de causa por el delito de robo por la que deberá declarar en Tribunales.