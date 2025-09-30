“Perdón por el papá que te di”: manejaba borracho, murió su bebé y la madre lo repudió en las redes sociales

La ciudad de Puerto Madryn sigue conmocionada por la muerte de un bebé tras el vuelco de una camioneta conducida por su padre, quien estaba alcoholizado. En medio del dolor, la mamá de la víctima compartió un emotivo posteo en redes sociales en el que le habla a su hijo, responsabiliza a su ex y reclama justicia.

En un texto cargado de angustia, la mujer se despidió del pequeño y expresó: “Mi amor, mi vida, me toca despedirte hijito, no sé por qué a nosotros… eras tan solo un bebé de un año y cuatro meses. Mamá te ama para siempre, mamá promete no olvidarte”. “Me quedo con la hermosa forma de amar que nos tuvimos, con esos besos y esos ‘maaaa’ a la distancia donde solo eran gritos para reír”, añadió recordando los momentos compartidos.

En la misma publicación lanzó un duro reclamo hacia el padre del niño, detenido tras el accidente: “La persona que tenía que guiarte, aconsejarte, enseñarte a jugar a la pelota, fue la persona que nos separó para siempre. Perdón por ese papá que te di. Pido justicia por mi hijo, porque no murió en un choque ni por una enfermedad: a mi hijo lo mató su papá”.

El vuelco ocurrió el domingo en la rotonda que une la avenida del Trabajo y Juan XXIII. El conductor, de 23 años, perdió el control de la Renault Kangoo y el bebé quedó atrapado debajo del vehículo. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, murió a causa de las graves lesiones en la cabeza.

El test de alcoholemia al joven arrojó entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol en sangre, casi cuatro veces más de lo permitido. El fiscal de turno, Mauricio Baigorria, ordenó su detención por homicidio culposo.