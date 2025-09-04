¿Un nuevo shopping en Mar del Plata?: la particular propuesta de un concejal del Pro para recuperar el Unzué

El Unzué permanece sin actividad y hay preocupación por la situación de las instalaciones.

Una fuerte sorpresa generó la propuesta de un concejal del gobierno para abrir un shopping en el Instituto Saturnino Unzué, de un modo similar a lo que en su momento se realizó con la ex terminal de ómnibus donde actualmente funciona el Paseo Aldrey.

La alternativa planteada por Julián Bussetti se conoció durante la sesión de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, en el marco del debate de un proyecto de Unión por la Patria para que el Municipio avance en la firma de un convenio con el Estado Nacional y así poder reabrir un sector del Unzué, actualmente cerrado y sin uso, para la atención de áreas municipales como Niñez, Discapacidad y Salud Mental.

“Hay que empezar a buscar otra propuesta que sea un poco más superadora. Esto es una visión personal, es un gran lugar para poner un shopping. Veo caras de sorprendidos, es mi visión y la de gran parte de los vecinos de nuestra ciudad”, planteó Bussetti, aclarando que se trata de una postura particular.

A título personal: el concejal Bussetti propuso reconvertir el Unzué en un shopping.

“Valoramos que haya una idea para algo que se ve abandonado, le falta mucho mantenimiento al edificio. Evidentemente el Estado no ha podido dar soluciones, vimos esta semana que se cayó una parte de la capilla”, añadió en otro pasaje de su intervención.

En esa línea, el concejal expuso la importancia de pensar a las instalaciones que cuentan con el reconocimiento de Monumento Histórico Nacional como “un polo de desarrollo de la zona”, en articulación con el sector privado. “Da para el desarrollo como hizo otra gestión con el Aldrey, ahí hay un centro cultural y un shopping, ese es el camino”, indicó, sobre el caso de la antigua Terminal Estación Sur, reconvertida en 2015 en un centro comercial.

El predio ubicado sobre calle Santa Cruz funcionó hasta 2023 como Centro de Referencia (CdR) del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se brindaba atención y acompañamiento a cientos de familias. Sin embargo, tras la decisión del actual Gobierno Nacional de cerrar los CdR y discontinuar programas de asistencia, quedó clausurado, iniciando un proceso de deterioro que preocupa a la comunidad.