El Concejo Deliberante seguirá con seis bloques: sorpresa por el nuevo presidente del Pro

El picante Julián Bussetti quedó a cargo de la presidencia del Pro y se dificulta el diálogo con la oposición.

El Concejo Deliberante continúa definiendo su nueva fisonomía, marcada por la mayoría oficialista que conforman el PRO, La Libertad Avanza y la UCR. En las últimas horas se formalizó la composición de los bloques y sus presidencias, con una fuerte sorpresa en torno a la conducción del PRO.

No hubo cambios en la cantidad de bloques, que seguirán siendo de seis, como ocurre desde 2023. Todo indicaba que se mantendrían los cuatro oficialistas -a la alianza entre PRO, La Libertad Avanza y la UCR se suma la Coalición Cívica- y los tres opositores -Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador-, aunque sí hubo novedades en las denominaciones y conducciones de algunos espacios. Ahora el debate pasa por la conformación de las comisiones de trabajo, con el tradicional tire y afloje por la conformación de mayorías y las presidencias.

El bloque que reúne a los concejales del PRO continuará llamándose Vamos Juntos, el nombre que adoptó al inicio de la gestión de Guillermo Montenegro, cuando incluía dirigentes que no pertenecían exclusivamente al partido fundado por Mauricio Macri. Esa lógica se mantuvo hasta la semana pasada, cuando lo integraba la ahora exconcejal peronista Mercedes Morro, y continúa en la actualidad con Marcelo Cardoso, dirigente proveniente del peronismo referenciado en el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

El libertario Emiliano Recalt fue electo presidente del Concejo Deliberante.

La principal sorpresa fue la designación del joven Julián Bussetti como presidente del bloque. La decisión es interpretada como una señal del gobierno municipal de endurecer su postura frente a la oposición. Bussetti es el edil oficialista con peor vínculo con los bloques opositores, de perfil confrontativo y protagonista de numerosas polémicas, con antecedentes de cruces que estuvieron cerca de escalar a situaciones de violencia.

Pese a haber tenido una buena elección bajo el sello Nuevos Aires, con el que intentó proyectar un perfil vecinalista, el radicalismo mantendrá la denominación histórica de UCR. El exsenador provincial Ariel Bordaisco será el presidente del bloque, acompañado por Vilma Baragiola, Gabriela Azcoitía y Ricardo Liceaga Viñas.

La UCR, sin rastros de Nuevos Aires, tendrá a Ariel Bordaisco como su presidente.

En La Libertad Avanza no habrá cambios en la denominación, más allá de la incorporación de tres caras nuevas. El debutante y excandidato a intendente Rolando Demaio presidirá el bloque, integrado además por Noelia Álvarez Ríos y Vanesa Benavídez, quien reemplaza a la senadora provincial Cecilia Martínez. Emiliano Recalt será el único edil con experiencia previa, ahora en su nuevo rol de presidente del Concejo Deliberante.

Por su parte, la Coalición Cívica continuará como unibloque con Guido García. Si bien el Reglamento Interno establece que los bloques deben estar conformados por al menos dos concejales, existe una excepción cuando, tras un recambio electoral, un espacio queda con un solo representante, como ocurrió este año con la salida de Angélica González.

Mariana Cuesta seguirá como titular de Unión por la Patria.

La oposición expone sus diferencias con tres bloques

El kirchnerismo romperá una tradición de los últimos años, que consistía en adoptar como denominación del bloque el nombre de la lista con la que se presentó a elecciones. En este caso, decidió dejar de lado Fuerza Patria, sello con el que ganó los comicios bonaerenses, para volver a llamarse Unión por la Patria. La presidencia seguirá a cargo de Mariana Cuesta, con la continuidad de Valeria Crespo y Diego García, y la incorporación del exsenador provincial Pablo Obeid, referente de La Cámpora en la región.

General Pueyrredon fue el único de los 135 municipios bonaerenses donde el kirchnerismo se presentó dividido entre cristinistas y kicillofistas en las últimas elecciones, una fractura que ahora quedará reflejada con mayor claridad en el Concejo Deliberante. Acción Marplatense decidió modificar sutilmente el nombre de su bloque, que pasará a llamarse Acción Marplatense / Movimiento Derecho al Futuro, en referencia al espacio que impulsa el gobernador Axel Kicillof. Horacio Taccone continuará como presidente, en un bloque que suma a una figura de peso en la política local como Gustavo Pulti, además de Melisa Centurión y Eva Ayala.

Juan Manuel Cheppi, referente y titular del Frente Renovador.

Por último, el massismo mantendrá su autonomía bajo la denominación Frente Renovador. Juan Manuel Cheppi seguirá al frente del bloque, que se completa con Solange Flores, joven dirigente de Batán.