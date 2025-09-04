A tres días de las elecciones, el Gobierno intervino otra vez el dólar: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial subió levemente en el segmento mayorista ante una nueva intervención oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc) este jueves 4 de septiembre. A través del Tesoro, el Gobierno tuvo que salir a vender divisas para contener las presiones a escasos días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

El dólar mayorista trepó apenas $1 a los $1.362,5. A su vez, el dólar oficial minorista cerró $1.382,69 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra).

En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cerró a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

dólar MEP

dólar contado con liquidación (CCL)

$1.345 para la compra y a $1.365 para la venta.

Entre los paralelos, elsube 0,6% a $1.377,95, al tiempo que ello hace un 0,6% a $1.379,51. Por su parte, el dólar blue subió $15 a