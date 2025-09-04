A tres días de las elecciones, el Gobierno intervino otra vez el dólar: a cuánto cerró este jueves
El tipo de cambio mayorista escaló apenas $1 tras una nueva participación oficial en el MULC.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial subió levemente en el segmento mayorista ante una nueva intervención oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc) este jueves 4 de septiembre. A través del Tesoro, el Gobierno tuvo que salir a vender divisas para contener las presiones a escasos días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
El dólar mayorista trepó apenas $1 a los $1.362,5. A su vez, el dólar oficial minorista cerró $1.382,69 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra).
En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cerró a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.
