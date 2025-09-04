Atrapan a autor de entraderas que usaba guantes blancos en los robos

Un paciente trabajo a cargo de la DDI permitió detener en las últimas horas a un hombre de 32 años acusado de asaltar a dos ancianos en una casa del barrio Don Bosco y de integrar una banda dedicada a cometer entraderas en la zona sur y en jurisdicción de la comisaría cuarta. En el allanamiento hallaron un guante blanco similar al denunciado por las víctimas.

La noche del 21 de julio pasado, el imputado y cómplice rompieron la puerta de una vivienda en inmediaciones de las calles Alberti y Misiones y redujeron a las víctimas de 82 y 83 años que estaban cenando. Tras amenazarlas con un cuchillo y provocarle escoriaciones a una de ellas, escaparon con dinero y un celular.

A partir de la tarea del Gabinete de Robos a Viviendas de la DDI, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, se estableció que uno de los autores era Leandro Del Valle, por lo que el fiscal Mariano Moyano solicitó una orden de allanamiento y detención.

La medida, avalada por la Justicia de Garantías, se hizo efectiva este jueves en un complejo de departamentos en Misiones al 2400. Allí hicieron efectiva la detención del acusado y redujeron a su hermano –de 27 años- que se encuentra investigado en otro hecho con la misma modalidad.

“Secuestraron un guante de tela color blanco, coincidente en su tramado con el levantado en el lugar de los hechos y a su vez recordado por las víctima, además de dos celulares que serán peritados”, informaron autoridades policiales.

Para los investigadores, el imputado integra una banda que además de robar en su propio barrio, también lo hacía en la zona sur. En otra investigación de la DDI, a mediados de junio se detuvo a un hombre de 32 años por uno de esos hechos cometido en Los Acantilados en los que ingresaron a una casa donde había un hombre de 85 años y su hija de 58.

Esa detención había trascendido porque el detenido tenía un santuario al Gauchito Gil donde dejaba las fotos que se sacaba antes de los hechos.

Mientras que Del Valle quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, su hermano fue notificado de la formación de causa y trasladado a la sede de la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP).