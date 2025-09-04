El influencer detenido con un kilo de cocaína se negó a declarar

El influencer que tiene casi un millón de seguidores, mostraba una vida lujosa y daba consejos en su canal y redes que fue detenido con un kilo de cocaína de máxima pureza se negó a declarar este jueves en Tribunales y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Leandro Colella, conocido como “El Musulmán”, se entrevistó con dos abogados particulares y cuando fue trasladado al segundo piso de Tribunales no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma. Los profesionales que lo asesoraron le dijeron a 0223 que estaban tomando vista de la causa, por lo que aún no realizaron pedido o presentación alguna.

Se hacía llamar "El Musulmán".

Tal como se informó, la investigación que llevó adelante personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas se inició tras una denuncia recabada el mes de junio pasado que señaló a un hombre que comercializaba cocaína de alta pureza y coordinaba la entrega a través de WhatsApp y Telegram.

Una de esas maniobras de entrega fue captada por el personal de la dependencia el miércoles por la tarde y así interceptó la camioneta VW Amarok del imputado en la esquina de Belgrano y La Rioja. Allí secuestraron cerca de 150 gramos de cocaína y una balanza para luego dirigirse a los dos lugares habilitados para allanar.

También hallaron cocaína en la camioneta.

En la panadería de su propiedad, ubicada en Génova y Brumana no se hallaron elementos relacionados con la causa, pero en su casa de Lebensohn al 6900 encontraron un ladrillo de cocaína con el sello "Delfín" en una de sus caras.

El Delfín en los ladrillos de cocaína es la marca del capo narco salteño Delfín Reinaldo Castedo, más conocido como el “Patrón del Norte” y que fue condenado a 16 años de prisión en diciembre de 2022.

La droga tiene el sello "Delfín".

En la mayoría de los secuestros con esas características, esos paquetes presentan una cocaína con un alto grado de pureza, muchas veces de producción peruana que tiene mayor concentración y firmeza. Si bien lo usan varias organizaciones, la mayoría de las veces se vincula a ese grupo narco.

En su canal de YouTube, Colella busca la viralización con videos en formato shorts. Aconseja sobre cómo ganar dinero, va por el lado del humor con chistes acerca de sus amigos y muestra sus rutinas en el gimnasio. En Instagram, la vida feliz: plata, autos caros y un reel contando de qué manera se compró un avión privado. El mismo tiene una portada con un texto que reza: "Salí de tu zona de confort".