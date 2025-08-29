SUPLEMENTOS
El dólar cerró agosto con una leve suba

Cómo cerró la semana la moneda estadounidense.

29 de Agosto de 2025 18:00

Por Redacción 0223

El dólar oficial terminó este viernes en $1.316 para la compra y $1.360 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que implicó un incremento de $15 frente al cierre anterior.

Con este resultado, la divisa oficial culminó el último día hábil de agosto con un valor 1,1% inferior al registrado al inicio del mes. La cotización se mantuvo estable y sólo retrocedió levemente luego del fuerte avance de julio, cuando había trepado 14% en el balance mensual.

En el acumulado de 2024, el tipo de cambio oficial refleja un alza cercana al 30%, impulsada principalmente a partir de mediados de abril, tras la decisión del Gobierno de levantar el cepo cambiario.

En el sistema financiero, el promedio del dólar minorista se ubicó en $1.341,02 para la venta, con un máximo de $1.360. En tanto, el dólar blue operaba esta tarde a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, marcando una baja diaria de 0,38%.

El segmento mayorista, por su parte, se ubicó en $1.343, con un aumento de 0,5% en la jornada, aunque acumulando un retroceso de 2,2% en el mes.

En los tipos de cambio financieros también se registraron movimientos: el dólar MEP avanzaba 0,5% hasta $1.351,07, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subía 0,6% y alcanzaba los $1.356,06.

