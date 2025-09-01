En la previa de las elecciones, el dólar oficial se recalentó y roza los $1.400: el récord que marcó este lunes

El dólar oficial se recalentó este lunes 1° y arrancó septiembre con una fuerte alza de $30, en la previa de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la divisa escaló $30 (+2,2%) y cotiza a $1.372 para la venta. En el Banco Nación (BNA), el billete escala $25 (+1,8%) a $1.345 para la compra y $1.385 para la venta.

En tanto, el dólar minorista arrancó la semana cotizando a $1.347,82 para la compra y a $1.391,88 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra). Sin embargo, en algunas entidades privadas se vendió en $1.400, como el ICBC y Banco Macro.

El dólar se recalentó y trepó hasta los $1.400.

Entre los paralelos, el dólar blue despegó $25, cerró a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta y revirtió todo el retroceso que había arrojado sobre el cierre de la semana pasada. Se trató de la mayor suba diaria desde el 14 de julio.

El dólar MEP cotiza a $1.379,91; en tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.384,26 y la brecha se ubica en el 0,7%, aunque el valor es de referencia, ya que en EEUU hay feriado por el Labour Day y Wall Street no opera.