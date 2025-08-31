Se duplicó la caída del consumo de cerveza artesanal este invierno: "Si elevamos los precios cerrás la empresa o dejás de vender"

La caída del consumo no escapa a ningún rubro y desde el sector cervecero de Mar del Plata trazaron un magro balance de la actualidad de la actividad: desplome de ventas y de producción y aumentos de gastos fijos obligan a resignar ganancias.

"Este invierno el consumo bajó un montón en comparación a otros años. Le calculamos una merma del 20%, cuando otros años era de un 5 o un 10%", explicó Martín Smith, presidente de la Cámara de Cervecerías de Mar del Plata, en diálogo con 0223.

El referente del sector señaló que "es bastante" la retracción que hubo en el sector, lo que obligó a disminuir la producción de cervezas. "No tiene sentido stockearse con cervezas frescas, que son las que tienen un período de vencimiento más corto. Ahora las cervezas van a demanda. Se produce lo que se consume el mes anterior. Claramente al haber menos clientes y menos gente consumiendo hay mucha menos producción", remarcó.

El consumo de cerveza cayó un 20% este invierno en Mar del Plata. Foto: 0223.

En relación a los costos fijos, Smith indicó que han registrado incrementos en las tarifas de los principales servicios y alquileres, aunque los proveedores de malta, de lúpulo y de levadura sostuvieron los precios. "Al saber que hay una baja del consumo y aumentos de precios, es contraproducente para el sector", aseguró.

Ante la posibilidad de trasladar precios a las pizarras de las cervecerías, el referente de la Cámara de Cervecerías de Mar del Plata confió que es casi imposible. "Elevar los precios es directamente cerrar empresas o dejar de vender". "Hoy una pinta de cerveza debería estar $7.000 y en realidad hay algunas que las encontrás a $2.000 o $3.000", analizó.

La baja rentabilidad impide trasladar los incrementos a las pizarras de los bares. Foto: 0223.

Ante este panorama, Smith indicó que deberán buscar estrategias entre los empresarios cerveceros para buscarle mayor rentabilidad al negocio. "Esperamos que la temporada de verano sea mejor que la anterior", concluyó.