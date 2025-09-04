Atacó a escobazos en la cabeza a la pareja en la puerta de la casa

Un llamado al 911 que hizo referencia a una situación de violencia de género terminó con la aprehensión de un sujeto de 22 años que le pegó con una escoba en la cabeza a su pareja. Las autoridades judiciales en turno ordenaron la formación de una causa penal.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la zona de Libertad y Don Bosco donde redujo al hombre que minutos antes golpeó a la joven de 20 años. “La víctima declaró que se puso agresivo y empezó a atacarla con la escoba”, dijeron fuentes oficiales.

El agresor fue trasladado a la sede de la comisaría cuarta donde labraron actuaciones por el delito de lesiones leves por disposición de la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez. La funcionaria dispuso la notificación de la misma, aunque no adoptó temperamento restrictivo de la libertad para con el mismo.

“La víctima instó la acción penal y solicitó una medida de restricción y exclusión de la vivienda”, agregaron.