Aumenta la temperatura pero amaga con llover: el tiempo para este viernes en Mar del Plata

Después de un jueves inestable y frío en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, aumentará levemente la temperatura y se esperan lluvias y chaparrones.

El viernes comenzará con probabilidad de lluvias aisladas y una temperatura de 3 grados durante la madrugada, con viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana se espera la aparición de algunos chaparrones con una temperatura que ascenderá a los 5 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección, pero aumentará su velocidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde habrá probabilidades de lluvias aisladas, con una temperatura máxima de 10 grados. El viento soplará desde el sur entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche amainará la lluvia y el cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 6 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el oeste y bajará su intensidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora.