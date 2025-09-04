Argentinas alquilaron un departamento en París pero no encontraban el inodoro: el video se volvió viral

Un grupo de amigas que alquiló un departamento en París vivió un insólito momento que rápidamente se viralizó en TikTok: no encontraban el inodoro en ninguno de los baños.

La situación fue registrada por la usuaria @vickyauditore, quien en su recorrido por el departamento mostró primero la cocina, el living y las habitaciones. Todo parecía normal hasta que llegó al baño y, entre risas, comentó: “Solo tiene ducha, no tiene inodoro”.

Convencidas de que debía haber otro, revisaron distintos ambientes del departamento. Sin embargo, en el segundo baño ocurrió lo mismo: había ducha y lavabo, pero no había rastros del inodoro. La confusión se apoderó del grupo, que entre carcajadas repetía: “¿Dónde está el inodoro?”.

Tras varios minutos de búsqueda, una de las jóvenes abrió una puerta lateral y finalmente lo encontró en un pequeño espacio separado del resto del baño. El hallazgo desató un estallido de risas y alivio entre las amigas, sorprendidas por la peculiar distribución.

El video ya acumula más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares o bromearon con la situación. Para muchos, fue la primera vez que descubrieron esta costumbre arquitectónica típica en varios países europeos.