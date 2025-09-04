Argentinas alquilaron un departamento en París pero no encontraban el inodoro: el video se volvió viral
Un grupo de jóvenes generó furor en redes sociales tras compartir su sorpresa al descubrir cómo eran los baños de la vivienda.
Un grupo de amigas que alquiló un departamento en París vivió un insólito momento que rápidamente se viralizó en TikTok: no encontraban el inodoro en ninguno de los baños.
La situación fue registrada por la usuaria @vickyauditore, quien en su recorrido por el departamento mostró primero la cocina, el living y las habitaciones. Todo parecía normal hasta que llegó al baño y, entre risas, comentó: “Solo tiene ducha, no tiene inodoro”.
Convencidas de que debía haber otro, revisaron distintos ambientes del departamento. Sin embargo, en el segundo baño ocurrió lo mismo: había ducha y lavabo, pero no había rastros del inodoro. La confusión se apoderó del grupo, que entre carcajadas repetía: “¿Dónde está el inodoro?”.
Tras varios minutos de búsqueda, una de las jóvenes abrió una puerta lateral y finalmente lo encontró en un pequeño espacio separado del resto del baño. El hallazgo desató un estallido de risas y alivio entre las amigas, sorprendidas por la peculiar distribución.
El video ya acumula más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares o bromearon con la situación. Para muchos, fue la primera vez que descubrieron esta costumbre arquitectónica típica en varios países europeos.
