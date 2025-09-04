Con un moderno Estadio Cubierto, Dolores busca consolidarse como destino deportivo

La ciudad de Dolores continúa apostando al desarrollo deportivo y cultural con la próxima inauguración de un moderno estadio cubierto municipal, pensado para eventos de primer nivel.

El nuevo espacio cuenta con un piso profesional de madera flotante, apto para competencias nacionales e internacionales, un escenario para espectáculos, camarines y vestuarios totalmente equipados, accesos renovados con boletería y SUM de recepción, banco de suplentes y zona técnica. La capacidad será de 1.400 personas sentadas, lo que lo convierte en uno de los estadios cubiertos más importantes de la región.

Su ubicación estratégica, en el corazón de la Ruta 2 y a mitad de camino entre Mar del Plata y Capital Federal, lo posiciona como un polo de atracción para delegaciones deportivas y artísticas que podrán confluir desde distintos puntos de la provincia. No se descarta que la inauguración oficial cuente con la participación de la Selección Argentina de Fútsal.

Este proyecto se suma a la reciente inauguración de la cancha de hockey de césped sintético municipal y al anuncio de la ampliación del Autódromo, que busca consolidar a Dolores como la “Capital Regional del Deporte”.

Con este tipo de obras, el municipio que conduce el Intendente Juan Pablo García busca fortalecer su perfil deportivo y turístico, demostrando que con planificación y decisión política es posible avanzar en infraestructura de calidad al servicio de toda la comunidad.