Se viene otra intervención en ruta 2: adjudican nuevas obras de repavimentación

La ruta 2 será puesta en valor en el tramo entre Dolores y Maipú.

Continúan sobre ruta 2 las obras para poner en valor la traza a cargo de la empresa estatal Aubasa: luego de renovar por completo en los últimos dos años el tramo de la autovía extendido entre La Plata y Dolores, el gobierno bonaerense encaró la modernización de otro de los trayectos restantes.

En primer lugar se licitó la repavimentación del sector de ruta 2 que une la ciudad de Dolores con la localidad de Maipú. Una vez que ese tramo de la carretera quede finalizado, se trabajará sobre la última etapa del plan de obras iniciado en 2024 y que se extenderá hasta 2027 con los finales 120 kilómetros extendidos desde Maipú hasta Mar del Plata.

Dos empresas adjudicatarias

Días atrás, la compañía concesionaria, a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmó los contratos con las dos empresas encargadas de las citadas obras.

Para los carriles de la calzada ascendente de la ruta, se adjudicó la licitación a la unión transitoria de empresas Marcalba – Concret Nor.

Después de eso, para los carriles de la autovía en kilometraje descendente se definió que la encargada de los trabajos será otra unión transitoria de empresas: Coarco - Pose.

La firma de contratos para las nuevas obras en ruta 2.

Los detalles de la nueva obra en ruta 2

La obra incluirá repavimentación, recambio de barreras flexibles metálicas y demarcación horizontal de 140 kilómetros. Está previsto que los trabajos comiencen a fines de octubre con un plazo de ejecución de obra de 12 meses. Sin embargo, durante la temporada alta, a partir del 15 de diciembre, las operaciones se postergarán para no afectar el tránsito.

En consecuencia Aubasa continúa ejecutando el plan de obras estipulado con más de 24 intervenciones distribuidas en diversas rutas y autovías de la provincia, lo que representará que un 86 % de la traza quede nueva.

José Arteaga, presidente de la compañía estatal, resaltó que el proyecto vial viene ejecutándose en tiempo y forma y celebró la gestión bonaerense en el rubro: “Es primordial poner en valor las rutas y autovías en la provincia de Buenos Aires y es una premisa del ministro Gabriel Katopodis y del gobernador Axel Kicillof”, expresó en ese sentido.

Después de eso el funcionario añadió: “La obra vial finalizada en la ruta 63 va a permitir jerarquizar el corredor del atlántico y dotarlo de la mejor infraestructura vial, generando las mejores condiciones para que los turistas de todo el país viajen de manera más segura”.