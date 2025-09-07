Elecciones en Dolores: contundente triunfo de Fuerza Patria con cerca del 60% de los votos

Tras dar la gran noticia de la quinta sección electoral bonaerense en 2023, con un triunfo histórico para que el PJ vuelve a la intendencia de Dolores después de 16 años, el peronismo liderado por el jefe comunal Juan Pablo García se anotó un resonante triunfo en las elecciones de este 7 de septiembre. Con poco más del 59% de los votos, la lista de Fuerza Patria representada en la figura de Marcos Elizalde fue la más elegida por amplio margen.

En segunda posición en Dolores se ubicó el espacio de Somos Buenos Aires, que conquistó el interés del 24,42% del electorado con una lista que encabezó el exintendente del distrito, Camilo Etchevarren.

Detrás en tercer lugar quedó La Libertad Avanza, que obtuvo un 15,73% de los sufragios con Ignacio Laserre como máximo aspirante a concejal.

El triunfo del peronismo en Dolores resultó contundente por las diferencias obtenidas y muy valorable desde el punto de vista de la participación de la comunidad: votó en el distrito el 73,51% del padrón, una cifra atípica si se la compara con los guarismos registrados en otros distritos de la región.